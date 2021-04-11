الكابينت الإسرائيلي يجتمع لأول مرة منذ شهرين لبحث"الملف الإيراني"

من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، خلال أيام، لأول مرة منذ شهرين، لبحث تطورات الملف الإيراني.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن الكابينت سيجتمع الأحد المقبل، على خلفية المحادثات التي تشهدها فيينا حول عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن إن إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة "شريكا كاملا في كل الجبهات العملياتية وأولها إيران".

وأضاف غانتس: "يشكل النظام في إيران تهديدا إستراتيجيا للأمن العالمي والشرق الأوسط ودولة إسرائيل".

ومضى بقوله: "سنواصل العمل سويا مع شركائنا الأمريكيين من أجل ضمان أن أية اتفاقية مع إيران سوف تضمن المصالح الحيوية للعالم وأمريكا وتحول دون سباق تسلح نووي في المنطقة وتحمي إسرائيل".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة بايدن التي أثار موقفها تجاه إيران قلق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتسعى واشنطن لطمأنة إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي مع استئناف المحادثات، غير المباشرة وغير الحاسمة حتى الآن، حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودأبت إسرائيل على انتقاد الاتفاق النووي، حيث ترى أنه يضع قيودا مؤقتة على قدرات إيران النووية، مما يمهد الطريق لطهران لإنتاج قنابل على المدى الطويل. وتقول إنها لن تلتزم بالنهج الدبلوماسي.

وتتبادل كل من إسرائيل وإيران، في الأسابيع الأخيرة، الاتهامات بتعريض سفنهما لأعمال تخريب في البحر. وتتهم سوريا إسرائيل بشن ضربات جوية على أراضيها. وتقول إسرائيل إنها تحاول وقف حشد القوات الإيرانية داخل سوريا.