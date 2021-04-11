بعد تصريحات غاضبة لوزير جزائري ضدها... فرنسا تسعى للتهدئة

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، أن بلاده تسعى للتهدئة في علاقاتها مع الجزائر، رغم بعض "التصريحات التي لا مبرر لها"، حسب تعبيره.

وقال بون في برنامج "غران جوري" الذي يبث بالاشتراك بين إذاعة "إر تي إل" وصحيفة "لوفيغارو" وتلفزيون "إل سي اي"، أن "هناك تصريحات لا مبرر لها أحيانا في العلاقات الفرنسية الجزائرية".

وأضاف: "يجب تهدئة كل ذلك. أجرى وزير الخارجية جان إيف لودريان اتصالات في الأيام الأخيرة (مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم)".

واعتبر كليمون بون، أن تصريحات الوزير الجزائري لا تستحق استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر. وأجاب عند سؤاله عن ذلك "لا أعتقد ذلك".

ونفى بون، وجود أي "توتر" بين فرنسا والجزائر حول زيارة كاستيكس التي ألغيت رسميا بداعي أزمة كوفيد-19، لكن يقال إن ذلك سببه استياء الجزائريين من تقليص عدد الوفد الفرنسي.

هذا وكان وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب، قد وصف فرنسا الخميس، بأنها عدو تقليدي و دائم للجزائر.