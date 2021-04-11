الصين تبحث مزج لقاحات كورونا لتعزيز فاعلية التطعيم

أعلن كبار مسؤولي مكافحة الأمراض في الصين أن السلطات تبحث رسميا مزج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بهدف تعزيز فاعلية عملية التطعيم.

وبحسب "رويترز"، اليوم الأحد، فإن البيانات المتاحة تكشف أن اللقاحات الصينية تحتل مرتبة متأخرة مقارنة بمثيلاتها من حيث الفاعلية، خاصة فايزر ومودرنا، إلا أنها تتطلب ضوابط أقل صرامة عند تخزينها.

وذكر جاو فو مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر بمدينة تشنغدو أمس السبت أن اللقاحات المتوفرة حاليا "لا تتمتع بمعدلات عالية من الحماية".

وأوضح أن بلاده تبحث التطعيم باستخدام لقاحات من خطوط الإنتاج التقنية المختلفة.

وشدد على أن اتخاذ خطوات لتطوير عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها هو حل "مؤكد" لمشكلات الفاعلية.

وقامت الصين بتصنيع 4 لقاحات محلية تم إقرارها للاستخدام العام. وذكر مسؤول صيني أمس السبت أن بلاده سوف تنتج على الأرجح ثلاثة ملايين جرعة بحلول نهاية العام.