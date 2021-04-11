مصادر استخباراتية: الموساد وراء الهجوم ضد منشأة نطنز الإيرانية

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر استخباراتية غربية قولها، إن جهاز الموساد الإسرائيلي، يقف وراء "الهجوم السبراني"، الذي استهدف منشأة نطنز النووية في إيران، اليوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر الغربية، قالت إن الهجوم الذي أشير إليه في البداية من قبل إيران على أنه حادث، قام الموساد بتنفيذه.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قد أعلن، اليوم، عن تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز في محافظة أصفهان لخلل جزئي.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الصحيفة أن ما حدث في نطنز ليس مجرد حادث وأن الخسائر أسوأ مما أعلنته السلطات الإيرانية للجمهور في البداية.

وزعمت مصادر غربية ان المنشأة تعرضت لهجوم إلكتروني. ووفقا لتقارير أجنبية، فإن إسرائيل استهدفت نطنز في السابق بعمليات إلكترونية.

يشار إلى أن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سماكته 2.5 متر، يعلوه جدار خرساني آخر.