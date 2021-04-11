خطة المصالحة الأفغانية تشمل تشكيل حكومة انتقالية لمدة محددة

أعلن مجلس المصالحة الوطنية في أفغانستان، اليوم الأحد، أن خطة المصالحة الوطنية بين الحكومة وحركة "طالبان" المتشددة تشمل أفكارا من 30 مقترحا أبرزها تشكيل حكومة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

كابول - سبوتنيك. وقالت مصادر في مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية لوكالة "سبوتنيك" اليوم "هناك أفكار من 30 مقترحا ضمن الخطة النهائية التي وضعتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بعد محادثات مع ممثلي الأحزاب وشخصيات سياسية، ومن بينها تشكيل حكومة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يتم بعدها تشكيل حكومة دائمة".

وأضافت المصادر "معظم الأحزاب والشخصيات السياسية وافقت على مقترح الحكومة الانتقالية بأربع نواب للرئيس و4 لرئيس الحكومة بينهم تمثيل نسائي".

وأكدت المصادر لسبوتنيك أن "خطة المصالحة الأفغانية تراعي التكوين العرقي والديني في جميع المناصب الحكومية ومناصب صنع القرار"، مشيرة إلى أن "معظم الأحزاب أيدت فكرة تعديل الدستور الحالي، ولكن تطبيقه رهن اعتماد التعديلات الجديدة".