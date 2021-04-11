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    مسجد في فرنسا

    "عدوان لا يحتمل" على مركز ثقافي إسلامي في فرنسا..والحكومة تعلق

    © AFP 2021 / THOMAS COEX
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    اعتدى مجهولون على مركز ثقافي إسلامي في غرب فرنسا قبل يوم واحد من بداية شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا الثلاثاء المقبل.

    وأدانت الحكومة، بحسب "رويترز"، تشويه جدران المركز بشعارات مناهضة للإسلام، وقالت إن "الهجوم على المسلمين هو هجوم على الجمهورية".

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    وأشارت الوكالة إلى أن المهاجمين كتبوا عبارات مناهضة للإسلام بالطلاء على جدار مبنى يستخدم كمصلى في غرب فرنسا مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا يوم الثلاثاء.

    ومن بين العبارات التي كتبت بالطلاء على المبنى "الكاثوليكية دين الدولة" و"لا للأسلمة".

    ومن جانبه وصف وزير الداخلية جيرار دارمانان الاعتداء بأنه "مقزز على حرية الاعتقاد الديني"، وأضاف أن "المسلمين يستحقون الحماية ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخرى في فرنسا".

    وزار الوزير موقع الحادث وقال "الهجمات على المسلمين هي هجمات على الجمهورية".

    ووصف المركز الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يعد أحد الكيانات الرئيسية الممثلة للمسلمين في فرنسا، الواقعة بأنها "عدوان لا يحتمل".

    وكتب المركز في تغريدة على تويتر "مع اقتراب رمضان وفي ظل تنامي الأفعال المناهضة للمسلمين يحث المركز الفرنسي للديانة الإسلامية المسلمين في فرنسا على التحلي باليقظة".

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