من أرشيف صحيفة "نيويورك تايمز": النجاحات السوفيتية في الفضاء لم تكن مفاجئة

تحدث عالم الفيزياء من جامعة كاليفورنيا لجمعية بناء السفن والمهندسين البحريين في الولايات المتحدة، إدوارد تيلر، اليوم الاثنين، عن إنجازات الاتحاد السوفيتي في مجال الفضاء، وعن سبب تأخر بلاده في اللحاق بالركب.

وقال تيلر: "إنه لم يتفاجأ بنجاح السوفييت في مجال الفضاء".

كما انتقد تيلر برنامج الفضاء الأمريكي، قائلا: "إن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت سباق إرسال أول رجل إلى الفضاء بسبب القيود المتجذرة وترابية التفكير لديهم".

وقال تيلر: "لقد عانينا من قلة الخيال، وقلة المبادرة".

وأضاف: "وحتى الآن لا يزال لدينا الكثير من ترابية التفكير حول تطوير تصاميمنا".

ويصادف اليوم 12 أبريل/ نيسان 2021، مرور 60 عاما على إطلاق أول رحلة نحو الفضاء وعلى متنها رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، لتدشن روسيا بها عصرا جديدا يسمح للعالم باكتشاف الفضاء ومعرفة خبايا الكون.