إصابة 4 بينهم رضيعة إثر إطلاق نار في واشنطن

أصيب أربعة أمريكيين، بينهم طفلة رضيعة، في مدينة سياتل في واشنطن، في حادث إطلاق نار في مركز تجاري.

وقالت السلطات إن فتاة تبلغ من العمر عامين أصيبت بجروح خطيرة في إطلاق نار في مركز تجاري في سياتل.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أن ما مجموعه أربعة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار في حي المنطقة المركزية في المدينة.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن المشتبه بهم، باستثناء أن هناك أكثر من واحد وهم ما زالوا طلقاء.

وقالت المتحدثة باسم شرطة سياتل، المحققة فاليري كارسون: "عندما يكون طفل يبلغ من العمر عامين ضحية لإطلاق نار، فهذا أمر صعب حقا، حتى على الضباط للرد عليه".

تلقت الشرطة مكالمات متعددة في الساعة 3:22 مساء، وقالت كارسون إن مسلحا واحدا على الأقل، من المشاة، كان يسير وأطلق النار على ساحة انتظار السيارات في مركز التسوق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من الذكور، وطفلة تبلغ من العمر سنتين تقريبا، نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.