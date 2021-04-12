الاتحاد الأوروبي بصدد التوصل إلى اتفاق بشأن "جواز السفر الأخضر"

ونقل موقع " majorcadailybulletin" الأوروبي تصريحات وزيرة السياحة النمساوية، إليزابيث كوستينجر، التي قالت إن "الهدف هو تنفيذ جواز السفر الأخضر" بشكل سريع وموحد قدر الإمكان".

وأشارت أن "هذه مسألة حياة بالنسبة لصناعة السياحة، كما أن الهدف يشمل أيضًا التوصل إلى حل يسهل حركة السفر والتنقل عبر الحدود مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والعمل بشكل وثيق مع صناعة السفر والسياحة لتطبيق الجواز الأخضر".

وأكدت الوزيرة كوستينجر موافقة عدد من دول الاتحاد الاوروبي على المقترح، وذلك بعد مرور أسبوعين من مناقشة مقترح "الجواز الأخضر"، بناءً على دعوة النمسا، حيث تم الاتفاق على تنفيذه بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل على أقصى تقدير، لتسهيل حرية التنقل وحماية صناعة السياحة في ظل وباء كورونا.