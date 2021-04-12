خبير: إيران قد تجد صعوبة في إثبات تورط إسرائيل بانفجار "نطنز"

أعرب الأستاذ المشارك في كلية السياسة العالمية في جامعة موسكو الحكومية، دكتور العلوم السياسية أليكسي فينينكو، إنه سيكون من الصعب على إيران إثبات تورط إسرائيل في الانفجار الذي وقع في منشأة "نطنز" النووية والرد عليه.

موسكو – سبوتنيك . وقال فينينكو لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم إثبات ذلك بالفعل، ومن الصعب للغاية إثبات ذلك، وقد يكون المخطط من وراء تسريب المعلومات تلك هو من أجل رفع مكانة إسرائيل بشكل كبير في الشرق الأوسط"؛ مشيراً إلى أنه، يمكن أن تهدف مثل هذه التصريحات إلى "إظهار إسرائيل للدول العربية الأخرى كم هي مخيفة وقوية؛ بما أنها تفعل ذلك مع إيران، تخيلوا ما يمكن أن تفعله بكم".

وأضاف أن "إيران لديها فرص قليلة للرد، لأن إيران وإسرائيل بعيدتان جغرافيا عن بعضهما بعضا، وليس لديهما حدود مشتركة. فقط إذا القيام بتنشيط بعض حركات التمرد في سوريا أو لبنان، ولكن هذا هو أقصى ما يمكن القيام به وإسرائيل بالطبع سوف تقوم بسرعة بتوجيه رد عسكري".

وأوضح الخبير: "أما بالنسبة للمفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن إيران، فمن غير المرجح أن يؤثر الانفجار عليها بشكل جدي، وقال: "لن آخذها على محمل الجد على الإطلاق، فهذه مفاوضات تقليديه بحت".

واتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق اليوم الاثنين، إسرائيل بالوقوف وراء عملية استهداف نظام الطاقة الداخلي، الذي يزود أجهزة الطرد المركزي في منشأة "نطنز" النووية؛ متوعدا بالرد على الهجوم.