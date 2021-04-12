علماء روس يتوجهون إلى دولة أوروبية لإجراء تجارب على لقاح "سبوتنيك V"

نقلت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، أن المعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية "سبالانتساني" والمعهد الروسي "غامالي" سيوقعان على مشروع إجراء تجارب علمية للقاح "سبوتنيك-V".

وقال مدير "سبالانتساني"، البروفيسور فرانشيسكو فايا، إنه بعد توقيع اتفاقية مع مركز "غامالي"، ستصل مجموعة من العلماء الروس إلى روما.

ومن المتوقع أن يتم دراسة العقار الروسي لتأثيره على سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بعد إعادة تطعيم الأشخاص باللقاح الروسي بعد أن كانوا قد تلقوا اللقاح الإيطالي المطور.

وبحسب الصحيفة، سيصل ثلاثة باحثين روس إلى إيطاليا "في غضون أسبوع" وينضمون إلى زملائهم الإيطاليين. ويشار أن اختبار "كوكتيل" من اللقاحات بمكونات مختلفة ودمجها مع أدوية أخرى سيتطلب مشاركة 150 متطوعًا.

في وقت سابق، أيد العديد من الممثلين البارزين للمجتمع العلمي والطبي الإيطالي فكرة استخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي في منطقة أبينيني.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك-V" في ما يقرب من 60 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.5 مليار نسمة. ويحتل "سبوتنيك-V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات الحكومية. تم تأكيد فاعلية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال بيانات نشرت في المجلة الطبية الرائدة "لانسيت".