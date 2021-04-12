الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V"

وافقت لجنة الخبراء التابعة لوكالة الأدوية الحكومية في الهند خلال اجتماع اليوم الإثنين على طلب الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V"، بحسب ما أفادته صحيفة "تايمز أوف إينديا".

نيودلهي - سبوتنيك. بالإضافة إلى ذلك، كان الخبراء مهتمين باتساق البيانات المتعلقة بنتائج التجارب السريرية على دفعات مختلفة من اللقاح، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بوثائق اللقاح المصاحبة، بما في ذلك معلومات عن الجرعة وموانع الاستعمال وظروف التخزين.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، التي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى.

وتزيد فعالية "سبوتنيك V" عن نسبة 90 في المئة، حيث يوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.