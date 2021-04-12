الاتحاد الأوروبي: نأمل في تجنب أي تصعيد للنزاع شرقي أوكرانيا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، روسيا إلى منع اتخاذ أي خطوات تزيد من التوترات والتصعيد شرقي أوكرانيا، مؤكدا العمل على حشد الجهود الدبلوماسية في اتجاه منع التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو خلال مؤتمره الصحفي: "نأمل ألا يكون هناك تصعيد في دونباس، ونحن نحشد جهودنا الدبلوماسية بهذا الاتجاه"، مضيفا "نتابع عن قرب بقلق التدخلات الروسية على حدود شرق أوكرانيا".

وتابع "نرحب بخطوات أوكرانيا وندعو روسيا لمنع اتخاذ أي خطوات تزيد من التوترات والتصعيد".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا منذ 2014.

وقالت جين ساكي في إحاطة إعلامية، "الولايات المتحدة قلقة من تصعيد روسيا للعدوان في شرق أوكرانيا، بما في ذلك زيادة تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية"، حسب تعبيرها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد رد في وقت سابق، على التصريحات الصادرة بشأن تنقلات وتحركات الجيش الروسي وإرسال عدد من الأفواج والقطع العسكرية إلى شبه جزيرة القرم وإلى الحدود مع أوكرانيا.