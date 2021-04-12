في ذكرى تأسيسها الـ 73... إحصائية جديدة عن تعداد سكان إسرائيل

وصل عدد سكان إسرائيل إلى 9 ملايين و327 ألف نسمة، من بينهم نحو 1.9 مليون مواطن عربي، بحسب إحصاء رسمي جديد.

وأصدر مكتب الإحصاء المركزي تقريره الجديد بمناسبة احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ 73 والذي يحل بعد غد الأربعاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتظهر المعطيات أن عدد السكان اليهود في إسرائيل 6 ملايين و894 ألفا يشكلون نحو 74% من إجمالي السكان، فيما وصل تعداد السكان العرب إلى مليون و966 ألف أي حوالي 21% من السكان.

كما تضم إسرائيل 467 ألفا من المسيحيين غير العرب وأبناء ديانات أخرى، أولئك المصنفون "بلا دين" في هيئة السكان الإسرائيلية.

وتظهر البيانات أيضا أنه منذ ذكرى تأسيس إسرائيل في العام الماضي، زاد عدد سكان البلاد بنحو 137 ألف شخص، بنسبة 1.5%، حيث ولد حوالي 167 ألف طفل، ووصل حوال 16300 مهاجر، وتوفي نحو 50 ألف إسرائيلي.

وكان عدد سكان إسرائيل في 5 مايو/آيار عام 1948 حوالي 806 ألف نسمة، كانت نسبة اليهود منهم حوالي 82%.

ومنذ تأسيس الدولة العبرية وصل إليها حوالي 3.3 مليون مهاجر منهم 1.5 مليون قدموا منذ عام 1990.

وبحسب التقرير فإن حوالي 28% من الإسرائيليين تقل أعمارهم عن 14 عاما وحوالي 12% فوق 65، ويعيش في إسرائيل 46% من اليهود حول العالم، فيما ولد في إسرائيل 78% من سكانها اليهود.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء المركزي إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان إسرائيل في عام 2030 إلى 11.1 مليون نسمة، وفي عام 2040 إلى 13.2 مليون نسمة، وفي عام 2048، من المتوقع أن يصل عدد سكان البلاد إلى حوالي 15.2 مليون نسمة.