بعد خطف 5 كهنة وراهبتين في هايتي... الخاطفون يطالبون بفدية مليون دولار

أعلن الناطق باسم مجلس الأساقفة في هايتي أن خمسة كهنة وراهبتين بينهم فرنسيان، تعرضوا للاختطاف في البلد الفقير الواقع في منطقة الكاريبي.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، فإن عملية الاختطاف جرت قبل ظهر أمس في منطقة "كراو دي بوكيه"، قرب العاصمة "بور أو برنس".

ونقلت الوكالة عن الأب لودجيه مازيل أن هؤلاء الكهنة جرى اختطافهم، بينما كانوا في طريقهم لحضور مراسم تسلم كاهن جديد لمهامه.

وأوضح أن الخاطفين يطالبون بفدية قدرها مليون دولار. وتضم المجموعة المخطوفة أربعة كهنة وراهبة من هايتي وفرنسيين اثنين هما راهبة وكاهن.

وأفاد مصدر أمني أن الشرطة تشتبه في أن عصابة "400 ماووزو" المسلحة الناشطة في المنطقة، هي من تقف وراء عملية الخطف.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت عمليات الخطف في مقابل فدية ارتفاعا في بور أو برنس وفي مناطق أخرى من البلاد، ما يؤشر إلى هيمنة متزايدة للعصابات المسلحة على هايتي.