مسؤول بريطاني: وفاة الأمير فيليب فرصة مثالية لإنهاء خلاف ضمن العائلة المالكة

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق، جون ميجور، أن على الأميرين هاري ووليام إنهاء خلافهما بأسرع وقت ممكن خصوصا أنهما يتشاركان الحزن على وفاة الأمير فيليب.

وقال ميجور الذي كان وصيا على الأميرين بعد وفاة والدتهما عام 1997، إن الحزن المشترك هو فرصة مثالية لإنهاء الخلاف بين الشقيقين، بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

واهتم ميجور بالمسائل القانونية والإدارية للأخوة حتى بلغا سن الرشد. واستذكر، أن فيليب كان "قلقًا للغاية" وأراد التأكد من أنهما سيتلقيان الرعاية المناسبة في أعقاب وفاة ديانا.

يذكر أن الأمير هاري البالغ من العمر 36 عاما قد وصل إلى بريطانيا وهو يخضع إلى العزل الصحي في الوقت الحالي إلى أن يحضر جنازة جده، حيث أن هاري بلن يلتزم بكامل فترة الحجر الصحي داخل بريطانيا ومدتها 10 أيام من أجل حضور جنازة جده الراحل، بعد حصوله على استثناء نتيجة وجود ثغرتين في لوائح (كوفيد-19) الخاصة بالمملكة المتحدة.

كما أكد ميجور: "إن منصب رأس الدولة (منصب الملكة إليزابيث) هو منصب فيه وحدة بصور مختلفة بالنسبة للملكة، والدوق (فيليب) كان الشخص الذي تفضي بهمومها إليه".

قال قصر بكنغهام إن جنازة الأمير فيليب، ستقام في 17 أبريل/ نيسان، وأن حفيده الأمير هاري سيحضر الجنازة.

وستُقام جنازة ملكية احتفالية، وليس جنازة رسمية، بدون مواكب عامة، داخل فناء قصر وندسور وستقتصر على 30 شخصا.