الصحة العالمية: حالات كورونا في ارتفاع مستمر منذ 7 أسابيع والجائحة بعيدة عن نهايتها

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد للأسبوع السابع على التوالي، فيما ترتفع حالات الوفاة المرتبطة منذ 4 أسابيع متتالية.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف تيدروس خلال إفادة صحفية: "كان الأسبوع الماضي رابع أعلى عدد من الحالات يسجل في أسبوع واحد حتى الآن، وشهدت العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط زيادات كبيرة في الحالات، هذا على الرغم من حقيقة أنه أعطي حتى الآن أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الارتباك والرضا عن الذات في معالجة "كوفيد -19" يعني أن الوباء لم ينته بعد، لكن يمكن السيطرة عليه في شهور من خلال إجراءات مثبتة في مجال الصحة العامة.

وأردف بالقول:

نحن أيضا نريد أن نرى المجتمعات والاقتصادات يعاد فتحها ويستأنف السفر والتجارة. لكن في الوقت الحالي، تفيض وحدات العناية المركزة في العديد من البلدان ويموت الناس، ويمكن تجنب ذلك تماما.

واستطرد تيدروس: "جائحة كوفيد- 19 ما زالت بعيدة عن نهايتها، لكن لدينا العديد من الأسباب للتفاؤل، ويظهر الانخفاض في الحالات والوفيات خلال الشهرين الأولين من العام أنه يمكن إيقاف هذا الفيروس ومتغيراته".