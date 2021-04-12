غانتس يطالب بتحقيق للكشف عن مُسرب تفاصيل عمليات عسكرية

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق فوري للكشف عن المسؤول عن تسريب تفاصيل عمليات عسكرية سرية لوسائل الإعلام.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن غانتس قوله: "أنا لا أتحدث عن عملية محددة، ولكن أريد أن أتحدث عن قضية الثرثرة".

وأضاف قائلا: "إنها قضية خطيرة، وتوجهت إلى جهاز الأمن العام (شين بيت)، وإدارة أمن المعلومات في وزارة الدفاع لفتح تحقيق فيها. لا نستطيع العمل عندما يثرثر الجميع. لا نستطيع أن نتقبل هذه الغمزات، وقصص المصادر الغربية".

وتابع وزير الدفاع:" هذا يضر بقواتنا، وأمننا، ومصلحة دولة إسرائيل، وأعتقد أنه ينبغي إجراء تحقيق كامل".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع أرسل طلب فتح التحقيق إلى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت أيضا.

وتأتي تصريحات غانتس بعد أيام من تسريب العديد من الأنشطة الأمنية الإسرائيلية لوسائل الإعلام.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت أن عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي جرى تسريبها لوسائل إعلام أجنبية قبل تنفيذها.

وبحسب الصحيفة، فإن العملية التي كان من المقرر أن تنفذها وحدة من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، "حساسة وعالية الخطورة".

وأوضحت الصحيفة أن أحد المشاركين في التخطيط للعملية التي تهدف لمواجهة التواجد الإيراني في سوريا والمنطقة هو من سربها لوسائل إعلام أجنبية.

وأثار تسريب العملية قلق قيادات المؤسسة الأمنية، التي تؤكد أن نشر معلومات عن العملية قبل تنفيذها يضع حياة المشاركين فيها في خطر.