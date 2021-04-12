وعد الأمير وليام لجده الراحل فيليب بشأن ملكة بريطانيا

نعى الأمير وليام جده الراحل الأمير فيليب، اليوم الاثنين، الذي توفي مؤخرا عن عمر 99 عاما.

وشارك الأمير وليام صورة كانت التقطتها زوجته، كيت ميدلتون، لجده الراحل مع أحد أبنائهما، الأمير جورج، داخل عربة أحصنة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "لقد تم تحديد قرن حياة جدي من خلال خدمته لبلده والكومنولث وزوجته وملكته وأسرتنا".

وتابع: "أشعر أنني محظوظ ليس فقط لأنه كان مرشدي ولكن لوجوده الدائم في حياتي كبالغ، سواء كان ذلك في الأوقات الجيدة أو الأيام الصعبة، سأكون دائمًا ممتنا لأن زوجتي كانت لديها سنوات عديدة للتعرف على جدي وعلى اللطف الذي أظهره لها".

وأضاف "دوق كامبريدج": "لن أنسى أبدا الذكريات الخاصة التي سيحتفظ بها أطفالي دائما عن جدهم الكبير، الذي جاء لجمعها في عربته، ورؤية إحساسه المعدي بالمغامرة بالإضافة إلى روح دعابته غير المحسوبة".

واختتم الأمير وليام نعيه لجده الراحل الأمير فيليب بوعد قال قيه: "كان جدي رجلا غير عادي وجزءا من جيل غير عادي، سنستمر أنا وزوجتي كاثرين في فعل ما كان يريده وسندعم الملكة في السنوات المقبلة، سأفتقد جدي، لكنني أعلم أنه يريدنا أن نواصل العمل".

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