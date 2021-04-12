وعد الأمير وليام لجده الراحل فيليب بشأن ملكة بريطانيا

وشارك الأمير وليام صورة كانت التقطتها زوجته، كيت ميدلتون، لجده الراحل مع أحد أبنائهما، الأمير جورج، داخل عربة أحصنة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "لقد تم تحديد قرن حياة جدي من خلال خدمته لبلده والكومنولث وزوجته وملكته وأسرتنا".
وأضاف "دوق كامبريدج": "لن أنسى أبدا الذكريات الخاصة التي سيحتفظ بها أطفالي دائما عن جدهم الكبير، الذي جاء لجمعها في عربته، ورؤية إحساسه المعدي بالمغامرة بالإضافة إلى روح دعابته غير المحسوبة".
واختتم الأمير وليام نعيه لجده الراحل الأمير فيليب بوعد قال قيه: "كان جدي رجلا غير عادي وجزءا من جيل غير عادي، سنستمر أنا وزوجتي كاثرين في فعل ما كان يريده وسندعم الملكة في السنوات المقبلة، سأفتقد جدي، لكنني أعلم أنه يريدنا أن نواصل العمل".
View this post on Instagram
وأعلن قصر بكنغهام اليوم السبت: أن "مراسم الجنازة للأمير فيليب، ستقام في 17 نيسان/ أبريل الجاري"، مؤكدا أن الأمير هاري "يعتزم الحضور".
وأضاف: "ستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية"، مؤكدا عدم وجود حضور عام ولا موكب مسبق.
وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في قلب النظام الملكي البريطاني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)