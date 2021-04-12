إيران: لدينا معلومات موثقة تؤكد دعم أمريكا لتنظيم "داعش"

دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، إلى الإسراع في تنفيذ قانون البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأمريكية من العراق، مؤكدا وجود معلومات على تورط واشنطن في دعم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وخلال اجتماعه بمستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، في طهران، قال شمخاني إن الوجود العسكري الأمريكي يُعد من "أبرز عوامل الإرهاب وعدم الاستقرار"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وأعرب عن قلقه من استئناف نشاط إرهابيي "داعش" مجددا في العراق، مؤكدا أن "هناك معلومات موثقة تثبت دعم أمريكا لداعش وإعادة انتشار عناصره في مناطق مختلفة من العراق"، من أجل إرباك الوضع الأمني بهدف بقاء القوات الأمريكية، على حد قوله.

وقال إن

"اغتيال قادة المقاومة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس" يكشف بوضوح دور أمريكا في دعم وتقوية الإرهاب التكفيري.

كما دعا شمخاني إلى تعاون أكبر بين طهران وبغداد لمواجهة تحركات العناصر الإرهابية المعادية "للثورة الإسلامية في إقليم كردستان شمالي العراق".

فيما قال قاسم الأعرجي إن العمل جار من قبل الحكومة العراقية لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق تنفيذا لقرار البرلمان العراقي بهذا الخصوص.

وأضاف أن تقسيم الجماعات الإرهابية إلى جيدة وسيئة، وتطبيق "معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب"، لن يؤدي إلا للمزيد من الدعم للجماعات الإرهابية.