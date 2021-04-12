لقطة مثيرة للجدل... هل هذه لحظة بكاء الملكة إليزابيث أمام العامة لوفاة زوجها

فور الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، صورة يدعي مروجوها أنها للحظة بكاء ملكة بريطانيا لفراق زوجها.

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الصورة تظهر الملكة ترتدي زيا أسود وتنهمر الدموع من عينيها، وصاحبها تعليقات مختلفة مثل "دموع الملوك تنزل عندما يكون الجرح عميقا جدا، الملكة إليزابيت تبكي عشرة 70 سنة".

وفي تعليق آخر على الصورة التي انتشرت بكثافة خلال اليومين الماضيين، جاء: "‏الدموع هي لغة الحزن الصامتة للملوك والأغنياء والفقراء، ملكة بريطانيا العظمى تبكي لأول مرة أمام الإعلام حزنا على فقد زوجها". لكن في الحقيقة هذه الصورة لا علاقة لها بوفاة الأمير فيليب.

بالبحث، تبين أن الصورة ملتقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، في الحديقة التذكارية في ويستمينيستر في لندن، خلال التكريم السنوي للجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب، بحسب ما أكدته صحيفة "التليغراف".