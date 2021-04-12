6 دول تبدأ صيام رمضان يوم الأربعاء... وانقسام داخل بلدين عربيين

خالفت بضعة دول الإجماع الإسلامي حول بدء صيام أول أيام رمضان، يوم غد الثلاثاء، وأعلنت بدء الشهر المقدس عند المسلمين في 14 أبريل/ نيسان الموافق بعد غد الأربعاء.

وأول هذه الدول هي، سلطنة عمان، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن رؤية هلال الشهر الفضيل لم تثبت، وعليه يبدأ الصيام، بعد غد الأربعاء.

وبذلك فإن السلطنة تنضم بذلك إلى حفنة قليلة من الدول التي أعلنت سابقا، بدء الصيام يوم الأربعاء، وهي الهند وبروناي ونيبال، بحسب ما ذكره موقع "أخبار 24" السعودي. كما أعلنت إيران وكذلك المغرب، تعذر لديها رؤية الهلال مساء الاثنين، وعليه فإن صيام رمضان يبدأ الأربعاء.

في غضون ذلك، أكدت أغلب الدول بدء رمضان، غدا الثلاثاء، ومنها السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين والكويت والعراق واليمن وتونس وقطر ولبنان وسوريا وفلسطين وإندونيسيا وتركيا وماليزيا وأستراليا .

على جانب آخر، أعلن اتحاد ديتيب التركي الذي تنضوي تحته الكثير من المساجد في ألمانيا، أن يوم الثلاثاء (13 أبريل/ نيسان) هو أول أيام شهر رمضان.

ومع ذلك، أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي في النجف، علي السيستاني، أن أول أيام شهر رمضان هو الأربعاء، وليس الثلاثاء كما أعلن الوقف السني للبلاد.

كما أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري الجاري، معتبرا الثلاثاء المتمم لشهر شعبان، والأربعاء أول أيام شهر الصيام، بالمخالفة لمفتي البلاد.