الهند تصبح البلد الـ60 عالميا الذي تسجل لقاح "سبوتنيك V"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن "الهند وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

موسكو – سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للصندوق الروسي للاستثمارات المباشر، اليوم الثلاثاء، "أن الهند هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان، بين البلدان الـ60 التي وافقت على استخدام اللقاح الروسي، ويبلغ إجمالي عدد السكان في تلك البلدان نحو 3 مليارات نسمة".

ولفت البيان، إلى أنه عقد صفقات مع 5 شركات هندية لإنتاج أكثر من 850 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" في السنة على الأراضي الهندية.



هذا ووافقت لجنة الخبراء التابعة لوكالة الأدوية الحكومية في الهند، الاثنين، على طلب الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V"، وفقا لما أفادته صحيفة "تايمز أوف إينديا".

وخلال اجتماع عقد في الأول من أبريل/نيسان، طلب خبراء شركة "مختبرات دكتور ريدي" عددا من الوثائق قبل إصدار الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V".