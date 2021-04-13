إيران تشكر روسيا على موقفها من حادث منشأة نطنز النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، في مستهل اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن طهران ممتنة لموسكو لإدانتها حادث منشأة نطنز النووية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ظريف الذي قال إن "التعاون الثنائي الإقليمي والدولي الوثيق، وكذلك التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاتفاق النووي مهم للغاية وسيستمر".

وأضاف ظريف قائلا: "أرى أنه من الضروري أن أشكر الجانب الروسي على إدانته للعمل التخريبي في منشأة نطنز النووية".

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، قد أكد أن الحادث الذي وقع في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية هو بمثابة "إرهاب نووي"، وأن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز في محافظة أصفهان إلى خلل جزئي.

يشار إلى أن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سماكته 2.5 متر، يعلوه جدار خرساني آخر.

وسبق أن تعرض الموقع ذاته، في يوليو/تموز الماضي، إلى حريق كبير، واتهمت إيران إسرائيل لاحقا بالوقوف وراءه.