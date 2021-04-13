تسجيل
08:41 GMT13 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    منتدى آرميا 2019 - راجمة صواريخ سميرتش، المنظومة الصاروخية إسكندر-إم

    علييف يناقش مع بوتين حطام صواريخ "إسكندر- إم" المكتشفة في قره باغ

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104200/28/1042002843_0:232:2816:1816_1200x675_80_0_0_cc0ff09269c3b6a86aa7d02e29626640.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104131048672072-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1--%D8%A5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA/

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات عن اكتشاف بقايا لصواريخ "إسكندر إم" في قره باغ، وبعثت باكو رسالة رسمية إلى موسكو بهذا الشأن.

    الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني الوضع في قره باغ
    وأضاف علييف "في الأول من نيسان/أبريل، أجريت محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم نقاش مسائل مشتركة. وبناء على تعليماتي، أرسلت وزارة الدفاع الأذربيجانية رسالة رسمية تحتوي على صور وأدلة".

    وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الألغام في جمهورية أذربيجان، الجمعة الماضية، أن شظايا الصواريخ التي تم العثور عليها في مدينة شوشا الأذربيجانية تعود إلى صواريخ "إسكندر إم"، التي نفت يريفان استخدامها خلال التصعيد الأخير في قره باغ.

    قال رئيس مقر العمليات إدريس إسماعيلوف للصحفيين: "خلال عملية تطهير نفذتها الوكالة في شوشا، في 15 مارس/ آذار الفائت، تم العثور على بقايا صواريخ في مكانين مختلفين، وتبين أن هذه البقايا لصاروخ إسكندر. وكانت هذه البقايا على مسافة 780 مترا من بعضها البعض. ونتيجة للأبحاث التي أجريت مؤخراً، تبين أنها لصاروخ "إسكندر- إم".

    هذا وكان باشينيان قد صرح في وقت سابق، رداً على تصريح للرئيس السابق سيرج سركسيان، حول ما إذا كان باستطاعة القوات الأرمينية استخدام "إسكندر" في بداية الأعمال العسكرية، بأن صواريخ "إسكندر" الروسية التي في حوزة الجيش الأرمني "خلال تفاقم الصراع في قره باغ في الخريف الماضي، لم تعمل (لم تنفجر بعد إطلاقها) أو عملت بنسبة 10 بالمئة فقط".

    يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

    كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

    انظر أيضا:

    الدفاع الروسية: صواريخ "إسكندر" لم تستخدم أثناء نزاع قره باغ والمنظومة هي الأفضل في العالم
    الكرملين: بوتين وعلييف يقيمان إيجابا تنفيذ اتفاقية ناغورني قره باغ
    هل استخدمت أرمينيا صواريخ "إسكندر" أثناء الصراع في ناغورني قره باغ؟.. الدفاع الروسية توضح
    باكو: حطام الصواريخ في مدينة شوشا يعود إلى صواريخ "إسكندر- إم"
    الكلمات الدلالية:
    أذربيجان, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رائد الفضاء الفرنسي توما بيسشي، ورائدة الفضاء في ناسا بيجي ويتسون، يأكلان الخس الذي تم زراعته على متن محطة الفضاء الدولية
    بيتزا وآيس كريم وغيرها... ماذا يأكل ويطبخ رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية
    الذكرى الستين لأول رائد فضاء في العالم
    الذكرى الستين لأول رائد فضاء في العالم
    الحرب الأمريكية من أجل السلام في سوريا
    الحرب الأمريكية "من أجل السلام" في سوريا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك