بوتين يظهر بزي "الكيمونو" الأحمر في إفريقيا الوسطى (صورة)

قام اتحاد رياضة السامبو، في جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، بوضع صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتديا زي الكيمونو الأحمر على ملصقات البطولة الوطنية بهذه الرياضة في البلاد.

وبهذا الصدد، قال رئيس اتحاد السامبو في جمهورية إفريقيا الوسطى، سيريل موبيلي إغنافا، لوكالة "سبوتنيك": "أنتم تعلمون أن الرئيس فلاديمير بوتين رياضي ويحب رياضة السامبو. ومن المهم تقوية العلاقات بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. ونحن نفعل ذلك من خلال الترويج لرياضة ذات جذور روسية".

«Мы благодарим Россию через ее президента и рассказываем нашей молодежи о том, кто такой Путин - воин который нас не бросает»: На афише чемпионата ЦАР по самбо поместили фото Путина в красном кимоно pic.twitter.com/bnjJoUval9 — Борис 🇷🇺 🇧🇾 (@BorisPrimorye) April 13, 2021

وأكد أنه لشرف عظيم أن يركز سامبو جمهورية إفريقيا الوسطى على الأصل الروسي لهذا النوع من فنون الدفاع عن النفس، وبالتالي السعي لتعزيز العلاقات بين الدول من خلال الرياضة.

وأضاف إغنافا "نشكر روسيا من خلال رئيسها ونخبر شبابنا عن أن بوتين محارب لا يتخلى عنا".

الجدير بالذكر أن بطولة السامبو في جمهورية إفريقيا الوسطى ستبدأ في 8 أيار/ مايو.

جمهورية إفريقيا الوسطى ليست الدولة الوحيدة التي ترتبط فيها ثقافة السامبو بطريقة أو بأخرى بالرئيس الروسي؛ على سبيل المثال في اليابان هناك بطولة سامبو لكأس الرئيس الروسي. ولدت فكرة إقامة مسابقات السامبو في اليابان في عام 2010 في اجتماع بين بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لسامبو فاسيلي شيستاكوف ولاعب الجودو الشهير ياماشتا ياسوهيرو، الذي ترأس المنظمة الدولية غير الربحية. ولأكثر من 30 عامًا من وجود الاتحاد الدولي للسامبو، ظهر معجبو السامبو في أكثر من مائة دولة في العالم.