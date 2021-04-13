مصدر لـ"سبوتنيك": حركة طالبان قد تشارك بمؤتمر إسطنبول

كشف مصدر في حركة "طالبان" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من حركة "طالبان" الأفغانية قد يشارك بمؤتمر السلام في تركيا حول أفغانستان بعد أربعة أيام من الموعد المتوقع في 16 نيسان/ أبريل.

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر، محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك" إن "الحركة لا تستطيع المشاركة بمؤتمر تركيا حول السلام في أفغانستان، إذا عقد في 16 نيسان/ أبريل الجاري، لافتا إلى أن الحركة لا تزال تتشاور حول اقتراح تاريخ آخر للمؤتمر".

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بوقت سابق، أن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر سلام أفغاني في نيسان/ أبريل الجاري في إسطنبول قبل انتهاء مهلة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، المقررة وفق اتفاق بين واشنطن و"طالبان" العام الماضي.

هذا واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الشهر الماضي، مؤتمرا حول أفغانستان بمشاركة الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" وشخصيات أفغانية مستقلة بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لكل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وباكستان وكذلك المبعوث القطري الخاص.

ودعت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان عقب مباحثات موسكو بشأن أفغانستان، الأطراف الأفغانية إلى بدء مفاوضات فورية بشأن وقف شامل لإطلاق النار و"خارطة طريق" سياسية للتسوية هناك.