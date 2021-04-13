الرئيس الأذربيجاني: ليس لدينا خطط عسكرية على الحدود مع أرمينيا

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ليس لديها خطط عسكرية على الحدود مع أرمينيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات علييف خلال مؤتمر في الأكاديمية الدبلوماسية في باكو قال خلالها: "كان السؤال عما سيحدث بعد مغادرة وحدة حفظ السلام الروسية للمنطقة. لدينا حدود مع أرمينيا في توفوز وفي زانغالان وقواتنا الحدودية على مقربة من الجانب الأرميني. هل هناك حوادث؟ لا، لا يوجد جيش أرميني، إنه محبط، قواتنا على بعد خمسة أمتار. لكن ليس لدينا خطط عسكرية".

وأشار علييف إلى أن خطط تحديث الجيش الأرميني مع روسيا تثير التساؤلات قائلا: "قمنا بنقل موقفنا لشركائنا الروس. لماذا يتم ذلك؟ سيتم بشدة قمع أي أفكار عن الانتقام".

وأضاف علييف قائلا "لقد قلت إننا مستعدون لتوقيع اتفاقية سلام. لكننا لا نرى أي خطوات متبادلة من يريفان. على العكس، تصريحات رئيس الوزراء، تصريحات عدوانية لوزير الخارجية تتحدث عن فوبيا أذربيجان وتركيا".

هذا وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني / نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.