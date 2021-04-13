الرئيس الفلبيني يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي بشأن لقاح "سبوتنيك V"

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، واتفق الطرفان على إقامة تعاون بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V".

وأشارت الكرملين إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الفلبيني. وتطرقت لعدة مواضيع وبمختلف المجالات، من أهمها مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، و إمداد الفلبين بلقاح "سبوتنيك V"

بالإضافة إلى ذلك، تبادل القادة التهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والفلبين، وأكدوا على الطبيعة الودية والمتبادلة للعلاقات الثنائية.

وأفيد في وقت سابق، أن الفلبين تتوقع شراء 148 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لتطعيم ما لا يقل عن 50 مليون مواطن في عام 2021. وكانت الجهة المنظمة الفلبينية (وزارة الصحة) قد تلقت طلبًا لترخيص استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية في أغسطس/ آب عام 2020، الذي تم تطويره من قبل المركز القومي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا".

ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية نتائج المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية للقاح "سبوتنيك V"، مؤكدة فعاليتها العالية وأمانها، حيث إنه وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر اللقاح معدلات عالية من الفعالية والقدرة على حماية المناعة والأمان وبلغت فعالية اللقاح نسبة 91.6 في المئة.