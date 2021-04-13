صحيفة: عدد السكان اليهود في إسرائيل عند أقل مستوى منذ تأسيسها

كشفت إحصاءات رسمية أن عدد السكان اليهود في إسرائيل تراجع إلى أقل مستوى منذ تأسيس الدولة العبرية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاءات في إسرائيل، أن عدد اليهود تراجع إلى ما دون عتبة الـ 74% من إجمالي السكان للمرة الأولى هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات نشرت يوم الاثنين الماضي في الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس دولة إسرائيل.

وأظهرت البيانات أنه عقب تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 كانت نسبة اليهود 82.1%، بينما تبلغ حاليا 73.9%.

وفي الذكرى السبعين لتأسيس الدولة العبرية، كانت نسبة السكان اليهود 74.5%، لتتراجع بأكثر من نصف بالمائة خلال ثلاث سنوات فقط.

وتكشف بيانات إضافية في عشية يوم التأسيس أن عدد سكان إسرائيل يبلغ حاليا 9 ملايين و327 ألف نسمة.

وتظهر المعطيات أن عدد السكان اليهود في إسرائيل يقدر بـ 6 ملايين و894 ألفا، فيما وصل تعداد السكان العرب إلى مليون و966 ألف أي حوالي 21% من السكان.

كما تضم إسرائيل 467 ألفا من المسيحيين غير العرب وأبناء ديانات أخرى، أولئك المصنفون "بلا دين" في هيئة السكان الإسرائيلية.