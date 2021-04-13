"ازرع فى قلوبنا الرحمة والتسامح"... أفيخاي أدرعي يغرد بمناسبة رمضان

غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال أدرعي: "لا تحرمنا (يارب) من الرضا والعافية، وقونا على تحمل من يتربصنا وازرع فى قلوبنا الرحمة والتسامح".

ومضى موضحا "جنودنا المسلمين يحيون الشهر الفضيل ويتمنون للجميع رمضان كريم".

لا تحرمنا من الرضا والعافية، وقونا على تحمل من يتربصنا

وازرع فى قلوبنا الرحمة والتسامح

جنودنا المسلمين يحيون الشهر الفضيل ويتمنون للجميع #رمضان_كريم pic.twitter.com/8soEP1HaB8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2021

ويضم الجيش الإسرائيلي نحو ألف جندي عربي بينهم مسلمون، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأمس الإثنين، قال أدرعي في تغريدة: "نلتقي هذا العام على مائدة السلام الرمضانية التي تجمعنا من جديد بنكهة التلاقي والانفتاح، ليحل علينا شهر رمضان هذا العام ونحن على علاقة سلام مع دول إسلامية صديقة".

وتابع "إلى شعوب هذه الدول وكافة المسلمين أتمنى لكم صومًا مقبولًا و ذنبًا مغفورًا".

نلتقي هذا العام على مائدة السلام الرمضانية التي تجمعنا من جديد بنكهة التلاقي والانفتاح، ليحل علينا شهر رمضان هذا العام ونحن على علاقة سلام مع دول إسلامية صديقة. إلى شعوب هذه الدول وكافة المسلمين أتمنى لكم #صومًا_مقبولًا و #ذنبًا_مغفورًا #رمضان_كريم pic.twitter.com/JR50I5v9yx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 12, 2021

وخلال العام الأخير وقعت إسرائيل معاهدات سلام مع الإمارات والبحرين والمغرب، وتوصلت إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السودان.