أكدت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لوقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بعد حالات تجلط الدم التي حصلت.

ونقلت الشبكة قول المصادر: "مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية يأخذان المخاوف بشأن جلطات الدم ولقاح جونسون آند جونسون على محمل الجد ويقومان بجمع البيانات بعناية شديدة".

أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اكتشاف حالات تجلط دموية، على أن يتم مراجعة بيانات تتضمن 6 حالات تم الإبلاغ عنها لنوع نادر وشديد الحساسية من التجلط الدموي بعد تلقي اللقاح.

وأوضحت الهيئة في بيان مشترك مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، أن "الإيقاف المؤقت لاستخدام لقاح جونسون آند جونسون مهم للتأكد من أن القطاع الطبي على دراية بإمكانية حدوث تلك المضاعفات الضارة، والعمل على العلاج المطلوب لهذا النوع من التجلط الدموي".

كما كشف البيان أنه حتى أمس، تم توزيع أكثر من 6.8 مليون جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تلك الحالات السلبية نادرة للغاية في الوقت الحالي.