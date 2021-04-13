عسكريون إسرائيليون: تسريبات الهجمات ضد إيران سوف تنفجر في وجوهنا

حذر مسؤولون عسكريون في إسرائيل من تداعيات التسريبات المتعلقة بالهجمات التي تستهدف إيران.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، فإن سلسلة التقارير الحديثة التي تَنسب إلى إسرائيل تنفيذ مجموعة من الهجمات ضد أهداف إيرانية، أثارت مخاوف مسؤولين أمنيين في الدولة العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شكوكا في أن بعض القادة السياسيين يرغبون في استغلال التوترات مع إيران في تحقيق مصالح شخصية.

وفي هذا الإطار، أعرب المسؤولون الذين أشارت إليهم الصحيفة عن مخاوفهم من أن تدفع هذه التسريبات إيران إلى توجيه رد قاس إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بعض هؤلاء المسؤولين أن هذه التسريبات التي ربما تأتي في إطار معارك على النفوذ بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: "سوف تنفجر في وجوهنا".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد نقلت عن مصادر استخباراتية غربية قولها، إن جهاز الموساد الإسرائيلي، يقف وراء الهجوم، الذي استهدف منشأة نطنز النووية في إيران، يوم الأحد الماضي.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قد أعلن، يوم الأحد عن تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز في محافظة أصفهان لخلل جزئي.

ويوم السبت الماضي كشفت صحيفة "هآرتس" أن عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي تستهدف الوجود الإيراني في سوريا جرى تسريبها لوسائل إعلام أجنبية قبل تنفيذها.