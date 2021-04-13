"جونسون آند جونسون" تقرر تأجيل استخدام لقاحها المضاد لـ"كورونا" في أوروبا

قالت الشركة الأمريكية، "جونسون آند جونسون"، في بيان صحفي، إنها قررت تأجيل استخدام لقاح فيروس كورونا في أوروبا.

وأشارت الشركة أنها على علم بحالات جلطات دموية بعد تلقيح "جونسون آند حونسون".

وتابعت في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، ندرس هذه الحالات مع السلطات الصحية الأوروبية. لذلك قررنا تأجيل استخدام لقاحنا في أوروبا".

أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اكتشاف حالات تجلط دموية، على أن يتم مراجعة بيانات تتضمن 6 حالات تم الإبلاغ عنها لنوع نادر وشديد الحساسية من التجلط الدموي بعد تلقي اللقاح.

وأوضحت الهيئة في بيان مشترك مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، أن "الإيقاف المؤقت لاستخدام لقاح جونسون آند جونسون مهم للتأكد من أن القطاع الطبي على دراية بإمكانية حدوث تلك المضاعفات الضارة، والعمل على العلاج المطلوب لهذا النوع من التجلط الدموي".

كما كشف البيان أنه حتى أمس، تم توزيع أكثر من 6.8 مليون جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تلك الحالات السلبية نادرة للغاية في الوقت الحالي.