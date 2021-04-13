البيت الأبيض يعلق على أزمة لقاح "جونسون آند جونسون"

قال جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن قرار وقف استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" لن يؤثر بشكل كبير على خطة التطعيم الخاصة في إدارة بايدن.

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف زينتس في بيان: "لن يكون لهذا الإعلان تأثير كبير على خطة التطعيم لدينا، إذ يشكل لقاح ’جونسون آند جونسون’ أقل من 5% من الجرعات المعطاة في الولايات المتحدة حتى الآن".

في وقت سابق من اليوم، أصدر مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء بيانا مشتركا، يوصيان فيه بوقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بعد تسجيل 6 حالات مؤكدة من جلطات الدم.

وسلجت الإصابات مع انخفاض مستويات الصفائح الدموية الموجودة لدى نساء بين سن 18 و48 عاما، وظهرت الأعراض بعد 6-13 يوما من الحصول على التطعيم.

قال البيت الأبيض: "نحن نعمل الآن مع شركائنا الفيدراليين وفي الولايات لمنح أي شخص كان من المقرر حصوله على لقاح "جونسون آند جونسون"، بدائل أخرى مثل "فايزر" أو "مودرنا".

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ضمنت ما يكفي من جرعات شركتي "فايزر" و"مودرنا" لنحو 300 مليون أمريكي.