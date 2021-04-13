وكالة: استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "استهداف السفينة الإسرائيلية كان ميناء الفجيرة الإماراتي، مؤكدة أن "السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها تحمل الرقم 9690559".

وأوضحت أن "اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات.

اخبار غیررسمی از هدف قرار گرفتن یک #کشتی_اسرائیلی در نزدیکی سواحل امارات



برخی خبرها از هدف قرار گرفتن یک کشتی رژیم صهیونیستی در نزدیکی بندر الفجیره امارات حکایت می‌کند pic.twitter.com/VOmSgAyNVv — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 13, 2021

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت الشهر الماضي، أن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت في طريقها إلى الهند، تعرضت للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "إيـران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب"، موضحة أن "السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ سبب لها أضرارا".

كما تم استهداف سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان، في الـ28 فبراير/ شباط، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الانفجار، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.

من جانبها، رفضت طهران ما قالت إنها "مزاعم إسرائيل التي لا أساس لها من الصحة" بأن الحرس الثوري الإيراني، هاجم سفينة شحن مملوكة لإسرائيل بالقرب من خليج عمان خلال شهر فبراير الماضي.