إيران تتحرك سريعا بإضافة 1000 جهاز طرد مركزي بعد تخريب منشأة نطنز

أعلن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن إضافة عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز المتضررة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه أعلن كذلك عن إضافة ألف جهاز طرد مركزي إضافي بقدرة 50 بالمئة إلى الأجهزة الموجودة في منشأة نطنز، بالإضافة إلى استبدال الآلات التالفة.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية، التي وقع بها حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية هو بمثابة "إرهاب نووي"، وأن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك.

وأعلن عراقجي عن بدء بلاده عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة.

ويوم الأحد الماضي أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز في محافظة أصفهان إلى خلل جزئي.

يشار إلى أن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سماكته 2.5 متر، يعلوه جدار خرساني آخر.

وسبق أن تعرض الموقع ذاته، في يوليو/تموز الماضي، إلى حريق كبير، واتهمت إيران إسرائيل لاحقا بالوقوف وراءه.