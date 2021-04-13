السلطات الأمريكية: مخادعون ينتحلون صفات مسؤولين يحتالون على المواطنين

حذرت لجنة التجارة الفيدرالية، من أن المحتالين الذين يزعمون أنهم مسؤولون أمريكيون يتواصلون مع الأقارب الثكلى للأشخاص الذين ماتوا بسبب الوباء، عن طريق نسخ برنامج فيدرالي معتمد مؤخرا لسداد ما يصل إلى 9000 دولار من تكاليف الجنازة.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان صحفي اليوم: "ربما يكون المحتالون قد وصلوا إلى مستوى متدن جديد، من خلال مخطط يستهدف الناجين الحزناء لفقدهم أقاربهم نتيجة كوفيد، عبر عرض تقديم المساعدة لهم في دفع نفقات جنازة أحبائهم".

وقال البيان إن المحتالين يتصلون بأقارب المتوفى للحصول على مدفوعات مقابل تقديم طلبات للحصول على المنفعة الفيدرالية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا.

وتابع:

لن تطلب الحكومة أن تدفع أي شيء للحصول على هذه المساعدة المالية. إن أي شخص يقوم بذلك هو محتال.

أطلقت الحكومة يوم الاثنين برنامجا لتعويض أقارب ضحايا "كوفيد 19" بما يصل إلى 9000 دولار من نفقات الجنازة المدفوعة منذ 20 يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وذلك في إطار تدابير الإغاثة التي وافق عليها الكونجرس مؤخرا، وفقا للجنة التجارة الفيدرالية. تضمن الإعلان تعليمات حول كيفية التقديم ويحذر من أن المسؤولين الحكوميين لن يشرعوا في الاتصال بأقارب الضحايا.