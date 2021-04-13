البرلمان الأوروبي يؤجل قرارا بشأن تصويت نهائي على اتفاقية التجارة مع بريطانيا

أعطى البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكنه أرجأ قرارا بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.