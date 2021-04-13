تركيا تشدد إجراءاتها في شهر رمضان تزامنا مع زيادة الإصابات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إجراءات تقييدية أكثر صرامة في البلاد في الأسبوعين الأولين من رمضان، وأعلن "إغلاقا جزئيا" لتقليل عدد الحالات الجديدة.

وسيتم إغلاق مرافق تقديم الطعام والصالات الرياضية والمنشآت المماثلة الأخرى حتى نهاية شهر رمضان. وفقا لموقع "trthaber".

ولن يُسمح بتنظيم موائد إقطار جماعية وأنشطة مماثلة سواء في المنازل أو في المرافق العامة.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الاثنين تسجيل بلاده 52676 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد أن لامست أعلى مستوى إصابات على الإطلاق في مطلع الأسبوع.

هذا وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق من أمس الاثنين، أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قرارا بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض بين روسيا وتركيا اعتبارا من 15 نيسان/أبريل الجاري وحتى الأول من شهر حزيران/يونيو.