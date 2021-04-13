موسكو: اليابان لم تتشاور مع روسيا بشأن إلقاء مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط

قالت وزارة الخارجية الروسية إن اليابان لم تعقد مشاورات مع روسيا بشأن إلقاء مياه من محطة فوكوشيما النووية في المحيط.

قالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، إن اليابان تعتزم ضخ أكثر من مليون طن من المياه الملوثة في البحر من محطة فوكوشيما النووية المدمرة، وهو قرار من المرجح أن يثير غضب جيرانها.

يتبع...