دولة تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا في العالم بعدما كانت بين الأقل تضررا

بعدما كانت واحدة من أقل دول العالم تضررا من جراء الوباء، ارتفع معدل الإصابات بمرض "كوفيد 19" إلى أعلى مستوى على الصعيد العالمي، في تطور سريع استغرق أياما.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت متأخر من يوم الاثنين، تسجيل الأوروغواي 71 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 1533 في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة.

سجلت البلاد نحو 1300 حالة وفاة - ما يقرب من 90 في المائة - منذ يناير/ كانون الثاني من هذا العام (ثلثها منذ بداية أبريل/ نيسان فقط). على مدار الأسبوع الماضي، تجاوز متوسط ​​وفيات الوباء 50 حالة يوميا.

وفقًا لإحصاءات وكالة "فرانس برس"، سجلت أوروغواي معدل إصابة يبلغ 1370 حالة لكل 100 ألف نسمة في آخر 14 يوما، وهو الأعلى على الإطلاق، حيث لم يتجاوز أي بلد آخر 1000 إصابة لكل 100 ألف شخص في هذه الفترة.

كان ينظر إلى أوروغواي كمثال في الحرب ضد "كوفيد 19"، ولم تفرض أبدا حظر تجول أو إغلاقا، وعلى الرغم من دعوات بعض خبراء الصحة، ولا تزال الشركات والحانات والمطاعم مفتوحة.

رفض الرئيس لويس لاكال بو، في إفادة صحفية الشهر الماضي، أي فكرة عن الإغلاق أو الحجر الصحي وشدد على أهمية المسؤولية الشخصية التي يتحملها المواطنون الأفراد، قائلا: "إنها مسألة مبدأ".