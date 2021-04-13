النمسا عن لقاء بوتين وبايدن: مستعدون دائما للمفاوضات رفيعة المستوى

قالت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، في تعليقها على احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، إن النمسا مستعدة دائما لأن تكون منصة للمباحثات رفيعة المستوى.

فيينا - سبوتنيك. وقالت الخارجية النمساوية لوكالة سبوتنيك: "لقد رأينا التقارير الإعلامية. إذا قررت روسيا والولايات المتحدة عقد لقاء قمة على مستوى الرئيسين، فإن هذا أمر يستحق الإشادة. قرار عقد القمة ومكانها وموعدها يعتمد على الدولتين".

وأكدت الخارجية النمساوية أن "النمسا، بالطبع، مستعدة دائمًا لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى من أي نوع".

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا، من بينها ضمان الأمن العالمي، والوضع الحالي للعلاقات الثنائية.

وخلال المكالمة، اقترح بايدن على بوتين عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث، وأعاد التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.