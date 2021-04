النمسا عن لقاء بوتين وبايدن: مستعدون دائما للمفاوضات رفيعة المستوى

فيينا - سبوتنيك. وقالت الخارجية النمساوية لوكالة سبوتنيك: "لقد رأينا التقارير الإعلامية. إذا قررت روسيا والولايات المتحدة عقد لقاء قمة على مستوى الرئيسين، فإن هذا أمر يستحق الإشادة. قرار عقد القمة ومكانها وموعدها يعتمد على الدولتين".

