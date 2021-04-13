إيران: نتوقع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% الأسبوع القادم

كشفت طهران أنه من المتوقع أن يصل مستوى تخصيب اليورانيوم، الأسبوع القادم، إلى 60%.

ونقلت "رويترز" عن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قوله إن بلاده تتوقع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% الأسبوع القادم.

وقال السفير كاظم غريب أبادي على "تويتر": "نتوقع جمع المنتج الأسبوع القادم".

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء يوم الثلاثاء، أن "العمليات الأولية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في مفاعل "نطنز" ستبدأ الليلة".

وأضاف بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "أخطرنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمائة في نطنز الليلة"، مؤكدا أن طهران ستستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمائة في إنتاج عنصر الموليبدينوم لاستخدامه في صناعة الأدوية المشعة.

وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن "طهران ستبدأ اليوم استبدال أجهزة الطرد المركزي المعطلة IR1 في مفاعل نطنز بأجهزة من الجيل الأول IR1 لكن بقدرة أعلى على التخصيب بمقدار خمسين بالمائة".

وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي. ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى، لكن الأنباء عن التخصيب بدت على خلفية نوايا طهران زيادة النشاط النووي في ظل التخريب في منشأة "نطنز" النووية.

وفي وقت سابق، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن طهران ستخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% إذا تطلبت مصالح البلاد ذلك.