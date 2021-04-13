فرنسا: ننسق مع الدول الكبرى للرد على إيران بعد رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء أنها تنسق ردا مع القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، بعد إعلان إيران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت الرئاسة الفرنسية إن الإجراء الإيراني تطور "خطير" يحتاج تنسيقا مع باقي أطراف الاتفاق النووي الموقع في 2015، وواشنطن.

وجاء ذلك بعد إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، بجانب تزويد مفاعل نطنز النووي بألف جهاز طرد مركزي.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية، في وقت سابق اليوم، أن عباس عراقجي الموجود حاليا في فيينا من أجل المفاوضات، أعلن أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم على مستوى 60 بالمئة، وكانت أكبر نسبة وصلت إليها طهران هي 20 بالمئة.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني نقل أيضا عن عراقجي أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الخطوة.

وأوضح عراقجي أيضاً، أنه سيتم تزويد مفاعل نطنز النووي وسط البلاد بألف جهاز طرد مركزي.

هذا واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف حادث مفاعل نطنز، الذي وقع يوم 11 نيسان/أبريل في شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في المنشأة النووية، والتي أدت إلى تعطيل عدد من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم.

وأشارت طهران إلى أن إسرائيل قامت بذلك سعيا منها لإحباط المفاوضات حول الصفقة النووية التي استأنفت في فيينا بحضور الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع الحادث وسط مساع دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية.

وتعترض إسرائيل بشدة على الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل نحو ثلاثة أعوام.