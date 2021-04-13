غوتيريش: أرباح الأثرياء في زمن كورونا تتجاوز 5 تريليونات دولار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن إجمالي حجم الثروات التي يملكها أثرياء العالم زادت بمقدار 5 تريليونات دولار خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019.

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تفيد التقارير المنشورة حديثا أن هناك زيادة تقدر بـ 5 تريليونات دولار في حجم ثروات أغنى أغنياء العالم خلال العالم الماضي رغم أزمة جائحة كورونا".

Latest reports indicate that there has been a $5 trillion surge in the wealth of the world’s richest in the past year.



I urge governments to consider a solidarity or wealth tax on those who have profited during the pandemic, to help ensure funds go where they are needed most. — António Guterres (@antonioguterres) April 13, 2021

وتابع: "أناشد الحكومات بأن تضع في اعتبارا فرض الضرائب على الأثرياء الذين تزايدت ثرواتهم أثناء الجائحة للتأكيد على أهمية توفير التمويل اللازمة للأشخاص الأكثر احتياجا".

وذكرت مجلة "فوربس"، أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا، إلا أنه تمت إضافة أسماء جديدة إلى قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث ضمت القائمة 493 اسما جديدا، وتمت الإضافة بمعدل ملياردير كل 17 ساعة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي في عدد أصحاب المليارات حول العالم ليصل إلى 2755 مليارديرا.

ويقول تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن ثروات أثرياء العالم زادت بمقدار 5 تريليونات دولار في 2020، رغم أزمة جائحة كورونا التي أثرت على العالم أجمع والتراجع الاقتصادي الذي شهدته غالبية الدول حول العالم.