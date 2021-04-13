فايزر تسلم 10% إضافية من جرعات اللقاح للولايات المتحدة بحلول نهاية مايو

قال الرئيس التنفيدي لفايزر، اليوم الثلاثاء، إن "الشركة زادت إنتاج لقاحها المضاد لكوفيد-19، ويمكنها أن تسلم 10 بالمئة إضافية من الجرعات للولايات المتحدة بحلول نهاية مايو/أيار.

وقال ألبرت بورلا في تغريدة إن "فايزر ستورد إجمالي الجرعات البالغة 300 مليون بالكامل قبل أسبوعين من الموعد المتوقع".

وتأتي تغريدة بورلا بينما أوصت وكالات اتحادية أمريكية للصحة بوقف استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 لبضعة أيام على الأقل.

وكانت فايزر قد وعدت بأن تورد إلى الحكومة الأمريكية 100 مليون جرعة بحلول نهاية مارس/آذار و100 مليون جرعة إضافية بحلول نهاية مايو/أيار.

وقال بورلا في فبراير/شباط، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث الشركة على تجاوز المستوى المستهدف لتوريد 300 مليون جرعة بحلول نهاية يوليو/تموز.