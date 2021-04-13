وكالة: إدارة بايدن توافق على إتمام صفقة "إف "35 مع الإمارات وتحدد موعد التسليم

قال مساعدون في الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار، لبيع أسلحة للإمارات من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن "الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات "حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين"، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، وففقا لرويترز.

مطلع فبراير/شباط الماضي، أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، أن مراجعة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لمبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء الولايات المتحدة قريبة.

وقال العتيبة إنه "واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 الأمريكية إلى الإمارات، بعد مراجعة بايدن.

وحسب وكالة "رويترز" قال العتيبة "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم (الصفقة)". معتبرا أن مراجعة بايدن "شكلية".

وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة الطائرات في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي بقيمة 23 مليار دولار وتشمل طائرات إف 35 وعددها 50 واحدة، و18 طائرة مسيرة وأسلحة أخرى.

بينما قررت إدارة بايدن وقف مبيعات الأسلحة لحين مراجعتها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تولى السلطة في 20 يناير الماضي.