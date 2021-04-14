في أول يوم برمضان إسرائيل تمنع آذان العشاء في المسجد الأقصى وفلسطين غاضبة.. فيديو

طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والعدوان على المسجد الأقصى.

القدس – سبوتنيك. واعتبر الناطق باسم الرئاسة الممارسات الإسرائيلية عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات، وعلى حرية العبادة وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وحذر أبو ردينة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" من عواقب السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.

شرطة الاحتلال تقوم بقطع أسلاك الكهرباء في مئذنة باب الأسباط في المسجد الأقصى pic.twitter.com/tKNtMj2p5X — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 13, 2021

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، قد أقدمت مساء الثلاثاء، على قطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد الأقصى ما حال دون رفع آذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.