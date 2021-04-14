فساد في المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية والرئيس يتدخل

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، بأن الرئيس مون جيه-إن أصدر تعليمات، اليوم الأربعاء، للنظر على الفور وبشكل شامل في مزاعم الفساد التي تورط فيها سكرتيره للثقافة.

وذكرت وكالة "يونهاب"، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقرير إخباري يفيد بأن شركة محلية أنشأها السكرتير جون هيو-غوان، فازت بعشرات العقود بقيمة إجمالية 5.1 مليار وون (4.5 مليون دولار أمريكي)، مع حكومة مدينة سيئول أثناء عمله كمسؤول كبير في مكتب المدينة في الفترة من 2014 إلى 2018.

وأوضحت الوكالة أن تعيين جون، الأمين العام السابق لمجلس الفنون الكوري، في منصبه في المكتب الرئاسي في مارس الماضي.

وأضافت الوكالة أن الرئيس مون أمر أيضا بإجراء تحقيق في قضية منفصلة للادعاء بأن كيم وو-نام، رئيس هيئة السباقات الكورية، أساء لفظيا إلى أحد الموظفين لرفضه تعيين أحد مساعديه السابقين في الجمعية الوطنية، لافتة إلى أن كيم كان قد خدم ثلاث فترات كنائب برلماني.

ووفقا للوكالة، أعطى الرئيس مون توجيها للسكرتير الرئاسى الكبير للشؤون المدنية والعدالة بـ "التأكيد التام" على الحقائق ذات الصلة و"اتخاذ إجراءات حازمة".